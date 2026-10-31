Ankara'da 4 bin yıllık oyuncak geleneği yaşatılıyor! Ahşap ustası Ali Akbey'den geçmişe yolculuk

Ankara'nın tarihi Hamamönü semtindeki atölyesinde geleneksel ahşap oyuncaklar üreten Ali Akbey, çocukluk merakını 25 yıllık bir mesleğe dönüştürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlarına layık görülen Akbey; Karagöz, Hacivat, Nasreddin Hoca ve Keloğlan gibi kültürel figürleri ahşapla yeniden hayat buluşturuyor. Usta sanatçı, topaçtan gölge oyununa uzanan köklü oyuncak geleneğini gelecek nesillere aktarıyor.