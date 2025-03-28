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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 28.03.2025 16:24
Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Asuman Metin idaresindeki 55 ARE 966 otomobil otomobil ile Veli Uzan yönetimindeki 06 DGC 308 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Cemre Eliz Keçeci ve Ayşenur Kurnaz ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı
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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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