Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Asuman Metin idaresindeki 55 ARE 966 otomobil otomobil ile Veli Uzan yönetimindeki 06 DGC 308 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Cemre Eliz Keçeci ve Ayşenur Kurnaz ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

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