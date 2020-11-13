Rögar kapağından çıkan dumanın nedeni belli oldu

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Samsun'da sokak ortasındaki rögar kapağından çıkan duman panik oluşturdu

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Giriş: 13.11.2020 15:34
Güncelleme:13.11.2020 15:37
Samsun’da sokak ortasında rögar kapağından çıkan duman önce metan gazı sanılınca patlama riskine karşı çevrede panik oluşturdu.

İlkadım ilçesi 144. Sokak üzerinde bulunan rögar kapağından saat 13.00 sıralarında duman çıkmaya başladı. Çıkan dumanla çevreye kötü koku yayıldı. Çıkan duman önce metan gazı sanılınca çevre sakinlerini endişelendirdi.

Mahalle sakinleri, "Daha önce böyle bir şey görmedim. Amerika'daki San Francisco sokaklarına daha çok benziyor. Herhâlde metan gazı gibi bir şey. Altı kaynıyor gibi gözüküyor" dedi.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) ekipleri geldi. SASKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucunda kanala cevrede bulunan bir tıp merkezi tarafından sıcak su borusu bağlandığı tespit edildi. Tıp merkezinin bu konuda uyarıldığı öğrenildi.
Çıkan dumanın buhar olduğu ve herhangi bir tehlike arz etmediği anlaşılınca çevre esnafı derin bir nefes aldı.

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