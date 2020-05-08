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Samsun'da korona virüsü yenen doktor konuştu: Beni çukurdan çıkardınız |Video

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08.05.2020
Samsun'da koronavirüsü yenerek meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edilen aile hekimi Mehmet Bür (51), “Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız” dedi.

'nın Merzifon ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan , koronavirüs test sonuçları pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Bür'ün durumu ağırlaşınca Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı yaşayan Bür, hemen yoğun bakıma alındı. Yüksek akımlı oksijen tedavisi, immün plazma ve ilaç tedavisi uygulanan Bür, 2 haftanın ardından sağlığına kavuştu. Yeni test sonuçları, negatif çıkan Mehmet Bür, sağlık kontrollerinin ardından, hastaneden meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bür, "Aslında diyecek çok bir şey yok. Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

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