Samsun’da feci kaza! Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü

Samsun’da beton elektrik direğine çarparak hurdaya dönen kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Öztürk’ün ise 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.