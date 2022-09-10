10 Eylül 2022, Cumartesi
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Samsun’da feci kaza! Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü
Samsun’da beton elektrik direğine çarparak hurdaya dönen kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Öztürk’ün ise 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.