Salih Memişoğlu cinayetinde yeni görüntülere A Haber ulaştı | Kan donduran o anlar

İstanbul'da 9 Mart'ta ünlü metafizikçi Salih Memişoğlu'nun öldüğü saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Mustafa Öztürk'ün saldırı öncesi ve sonrasındaki soğukkanlılığı dikkati çekti. A Haber'in ulaştığı işte o görüntüler...

Soğukkanlılıkla içeri girdi...

2 kişiyi öldürüp hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

9 Mart'ta kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ve yanındaki bir kişi husumetli oldukları Mustafa Öztürk tarafından öldürüldü. Cinayetle olayla ilgili yeni görüntülere A Haber ulaştı.





Beyaz bir araçla Çekmeköy hayvanat bahçesine gelen katil zanlısı, hayvanat bahçesine girerek Memişoğlu ve yanındaki Ömer Faruk Zengin'e kurşun yağdırdı.



Mustafa Öztürk, daha sonra elinde silahla hayvanat bahçesinden ayrıldı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Katil zanlısı Öztürk'ün saldırı öncesi ve sonrasındaki soğukkanlılığı dikkat çekti.

Elindeki silahla aracına binen Mustafa Öztürk bölgeden ayrıldı.

Saldırı sonrası katil zanlısı yakın çevresine kadar herkes kıskıca alanarak kısa sürede yakalanmıştı.



Mustafa Öztürk, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Saldırıda Memişoğlu ve yanındaki Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş,1 kişi de yaralanmıştı.