- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Sakarya'da patlama yaşanan havai fişek fabrikasını ATV yıllar önce görüntülemişti
Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. Patlama sonrası onlarca itfaiye ve ambulans bölgeye gönderilirken patlamanın yaşandığı fabrikaya ait arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. İşte ekiplerin yıllar önce gidip havai fişek üretiminin nasıl yapıldığını görüntülediği anlar...