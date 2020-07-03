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Sakarya'da patlama yaşanan havai fişek fabrikasını ATV yıllar önce görüntülemişti

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Giriş: 03.07.2020 14:34
Güncelleme:03.07.2020 14:35
Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama yaşandı. Patlama sonrası onlarca itfaiye ve ambulans bölgeye gönderilirken patlamanın yaşandığı fabrikaya ait arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. İşte ekiplerin yıllar önce gidip havai fişek üretiminin nasıl yapıldığını görüntülediği anlar...
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