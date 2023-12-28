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Sakarya’daki zincirleme kazada acı detay! Cenazeden dönüyorlardı…

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 10:18
A Haber muhabiri Yusuf Gül, detayları aktardı. Kazaya karışan bir otobüsteki vatandaşların cenazeden döndükleri bilgisine ulaşıldı.
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