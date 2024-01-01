Sakarya’da yılın ilk günü feci kaza! Kaldırımda yürüyen kadın, alkollü sürücünün kurbanı oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yeni yılın ilk gününde alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımdaki kadına çarptı. 43 yaşındaki Serpil Sezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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