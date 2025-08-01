01 Ağustos 2025, Cuma
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Sahte kimlikle arsa satışı yapan çete çökertildi: 5 kişi tutuklandı
Eskişehir’de sahte kimlikle arsa satışı yaptığı ve dublör kullanarak banka hesabı açtığı belirlenen 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Tapu ve banka sürecinde yapılan uyarılar sayesinde dolandırıcılık girişimi ortaya çıkarıldı. Avukat İsmail Doğancan Çıra, “Müvekkilin dikkati sayesinde sahte kimlikli şahıs tespit edildi, 3 aylık soruşturmanın ardından gerçek failler tutuklandı” dedi.