Sahte kimlikle arsa satışı yapan çete çökertildi: 5 kişi tutuklandı

Eskişehir’de sahte kimlikle arsa satışı yaptığı ve dublör kullanarak banka hesabı açtığı belirlenen 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Tapu ve banka sürecinde yapılan uyarılar sayesinde dolandırıcılık girişimi ortaya çıkarıldı. Avukat İsmail Doğancan Çıra, “Müvekkilin dikkati sayesinde sahte kimlikli şahıs tespit edildi, 3 aylık soruşturmanın ardından gerçek failler tutuklandı” dedi.

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