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Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den kabristan ziyareti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den kabristan ziyareti

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Bitlis'te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Kabristanı'nda tarihi bir kareye imza attı

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