ABD askeri nakliye uçağı Moskova'ya indi! Kremlin: Uçaktan haberimiz yok

ABD'ye ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, Letonya'nın Riga kentinden havalanarak Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na indi. Uçuş takip sistemi Flightradar24'ün verileri gündeme damga vururken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu uçakla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı. ABD'ye ait bir uçağın Avrupa'dan Rusya'ya gerçekleştirdiği son doğrudan uçuşun ise ocak ayında yapıldığı belirtildi.