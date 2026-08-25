-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
ABD askeri nakliye uçağı Moskova'ya indi! Kremlin: Uçaktan haberimiz yok
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD askeri nakliye uçağı Moskova'ya indi! Kremlin: Uçaktan haberimiz yok

ABD'ye ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, Letonya'nın Riga kentinden havalanarak Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na indi. Uçuş takip sistemi Flightradar24'ün verileri gündeme damga vururken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu uçakla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını açıkladı. ABD'ye ait bir uçağın Avrupa'dan Rusya'ya gerçekleştirdiği son doğrudan uçuşun ise ocak ayında yapıldığı belirtildi.

Portekiz'de alkollü sürücü dehşeti: Yayaların arasına daldı, 12 kişi yaralandı
Sonraki Video
Portekiz'de alkollü sürücü dehşeti: Yayaların arasına daldı, 12 kişi yaralandı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar