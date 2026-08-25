ABD'den tarihi Suriye kararı! 47 yıl sonra terör listesinden çıkarıldı

ABD'nin Suriye'yi 47 yılın ardından "terörizmi destekleyen devletler" listesinden çıkarmasını A Haber ekranlarında değerlendiren Doç. Dr. Anar Ali, kararın Suriye'nin uluslararası sisteme yeniden entegrasyonu, ekonomik kalkınması, yatırım imkanlarının artması ve yeniden imar süreci açısından kritik bir eşik olduğunu belirterek, Washington'ın bu hamlesinin ABD ile İsrail'in Suriye politikasındaki yaklaşım farkını da ortaya koyduğunu söyledi.