Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta Terörsüz Türkiye mesajı: Yeni dönemin kapıları açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki programda açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ve kan tüccarlarının kaybedeceğini ifade etti. Erdoğan, büyük Türkiye'nin şafağının söktüğünü vurgularken "Kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak." dedi.