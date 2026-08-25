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Edremit Körfezi'nde sıcaklık 40 dereceyi aştı: Vatandaşlar gölgeye kaçtı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Edremit Körfezi'nde sıcaklık 40 dereceyi aştı: Vatandaşlar gölgeye kaçtı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yer alan Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Gömeç'te etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Burhaniye ilçe merkezindeki termometreler öğle saatlerinde 40 derecenin üzerine çıkarken, bunalan vatandaşlar sahil ve gölgelik alanlara yöneldi. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, uzmanlar özellikle günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.

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