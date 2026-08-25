Portekiz'de alkollü sürücü dehşeti: Yayaların arasına daldı, 12 kişi yaralandı

Portekiz'in Algarve bölgesindeki turistik Albufeira kentinde 35 yaşındaki alkollü sürücü, aracıyla yayaların arasına daldı. Olayda 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, sürücü polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Başka bir araca çarpan şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı ve ağır yaralama, tehlikeli araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlarından gözaltına alındı. Sürücünün yasal alkol sınırının yaklaşık 26 katı üzerinde alkollü olduğu belirtildi.