-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Portekiz'de alkollü sürücü dehşeti: Yayaların arasına daldı, 12 kişi yaralandı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Portekiz'de alkollü sürücü dehşeti: Yayaların arasına daldı, 12 kişi yaralandı

Portekiz'in Algarve bölgesindeki turistik Albufeira kentinde 35 yaşındaki alkollü sürücü, aracıyla yayaların arasına daldı. Olayda 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, sürücü polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Başka bir araca çarpan şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı ve ağır yaralama, tehlikeli araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlarından gözaltına alındı. Sürücünün yasal alkol sınırının yaklaşık 26 katı üzerinde alkollü olduğu belirtildi.

ABD'den tarihi Suriye kararı! 47 yıl sonra terör listesinden çıkarıldı
Sonraki Video
ABD'den tarihi Suriye kararı! 47 yıl sonra terör listesinden çıkarıldı
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar