Alihan Kuriş operasyonunda gerçekler ortaya çıktı! Kurişçilerin "teslim oldu" algısı çöktü: Operasyon anı A Haber'de

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen dev operasyonda çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Kuriş’in Üsküdar’daki evinde gözaltına alındığı anlara dair çarpıcı görüntülere ulaştı. Günlerdir sosyal medyada yürütülen "teslim oldu" algısını yerle bir eden görüntülerde, Alihan Kuriş’in evin müştemilatındaki gizli bir bölmede yakalandığı ve kaçış planının polis ekiplerince bozulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.