Bursa'da başlayan aşk Samsun'da nikâhla taçlandı: Filipinli Jenilynda, Samsun'a gelin oldu

Bursa'da tesadüfen tanışan 40 yaşındaki Samsunlu Soner Göktürk ile 30 yaşındaki Filipinli Jenilynda Macasaya'nın arkadaşlıkla başlayan ilişkisi evlilikle sonuçlandı. Binlerce kilometrelik mesafeye ve farklı kültürlere rağmen ilişkilerini sürdüren çift, Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Jenilynda, Türk insanının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çift yeni hayatlarına Samsun'da başladı.