12 Şubat 2025, Çarşamba
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Sahte kanser ilacı ürettiler! Hastaları kandırdılar
Sahtekarlık sadece gıda ürünlerinde olmuyor. Bir çete, kanser tedavisi gören hastaları kandırmak için sahte ilaç üretti. Bunun için 4 ayrı depo bile ayarlandı. Yüzlerce kişiye satılan ilaçlardan milyonlarca lira para toplandı. Ancak Jandarma düzenlediği operasyonla çeteyi çökertti. Piyasa değeri 2 milyar lira olan yaklaşık 100 milyon sahte ilaç ele geçirildi.