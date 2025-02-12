Sahte kanser ilacı ürettiler! Hastaları kandırdılar

Sahtekarlık sadece gıda ürünlerinde olmuyor. Bir çete, kanser tedavisi gören hastaları kandırmak için sahte ilaç üretti. Bunun için 4 ayrı depo bile ayarlandı. Yüzlerce kişiye satılan ilaçlardan milyonlarca lira para toplandı. Ancak Jandarma düzenlediği operasyonla çeteyi çökertti. Piyasa değeri 2 milyar lira olan yaklaşık 100 milyon sahte ilaç ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN