Sahilde "ceset" devriyesi! Antalya sahillerinde polis ekipleri devriye atmaya başladı

Antalya sahillerinde 6 günde 8 cansız beden bulunması gündemin merak edilen konularından birisi. Serik'te bulunan son cansız bedenin 4 Ocak'ta kaybolan Şevval Elmas'a ait olduğu belirlenirken, soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Polis ise sahillerde devriye atıyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.

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