Sağlıkta kaçak ticarete dev operasyon: 19 bin denetimde 207 milyon ceza

Türkiye genelinde yetkisiz ilaç satışı ve usulsüz sağlık faaliyetlerine yönelik operasyonlar sıkılaştırıldı. Gerçekleştirilen 19 binin üzerindeki denetimde, özel hastaneler ve diğer sağlık kurumlarına toplam 207 milyon 672 bin TL para cezası kesildi. Operasyonlar kapsamında yapılan bir baskında ise 2 bin 500 adet kaçak ilaca el konuldu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.

Sağlık alanında yapılan denetimlerin hayati önem taşıdığı vurgulanırken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerin bilançosu açıklandı. Ekipler, tıp merkezleri, özel hastaneler ve eczaneleri kapsayan geniş çaplı incelemeler yürüttü.

19 BİN DENETİMDE REKOR CEZA

2025 yılı başından bu yana İstanbul genelinde tam 19 bin 30 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda usulsüzlük tespit edilen sağlık kuruluşlarına toplam 207 milyon 672 bin 981 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin 12 bin 510'u rutin (olağan) denetimler kapsamında yapıldı. Bu denetimlerde özel hastanelere 104 milyon 714 bin 420 TL ceza kesilirken, eczane ve tıp merkezlerinin de aralarında bulunduğu diğer kurumlara 102 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı. İhbar ve şikayetler üzerine yapılan 6 bin 520 olağan dışı (baskın) denetimde ise 100 milyon TL'yi aşan bir para cezası kesildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, konuyla ilgili A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a yaptığı açıklamada denetimlerin "büyüğü küçüğü olmaz" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

BİR İHBAR VE EVDEKİ İLAÇ DEPOSU

Denetimler sırasında yürütülen bir operasyon, yasa dışı ilaç ticaretinin boyutunu gözler önüne serdi. 25 Temmuz'da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda, bir eczanenin eczacısı olmamasına rağmen bazı ortakları aracılığıyla kayıt dışı ilaç satışı yaptığı bildirildi.

İhbar üzerine eczaneye yapılan denetimde, sistemde kayıtlı olan ilaçların raflarda bulunmadığı, raflarda bulunan bazı ilaçların ise sistemde "satılmış" olarak göründüğü tespit edilerek usulsüzlük doğrulandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.K. isimli bir kadına ulaştı.

Savcılıktan alınan arama izniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, ev içerisinde depolanmış halde 2.500 adet ilaç ele geçirildi.

Soruşturmada, şebekenin anlaştığı bir tıp merkezi üzerinden çok sayıda kişiye ilaç yazdırarak bu ilaçları topladığı anlaşıldı.

ELE GEÇİRİLEN İLAÇLAR NEREYE GİDİYORDU?

Ele geçirilen ve tedariği zor olan bu ilaçların nereye gittiği ise soruşturmanın en kritik sorusunu oluşturuyor. Yetkililer, bu ilaçların bir suç çetesine ya da bir örgüte gidiyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Şebekenin, devletin ilaç takip sistemini ve SGK'yı bypass ederek yürüttüğü bu faaliyetin arkasındaki bağlantılar araştırılıyor.

Ayrıca, hijyenik olmayan koşullarda bir evde tutulan bu ilaçların son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğinin bilinmediği, şebekenin bu ilaçları sağlık sorunları yaşayan ve ilaca muhtaç olan kişilere yüksek fiyattan satıyor olabileceği belirtiliyor.