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Sağlıklı bir yaşam için düzenli beslenme! Yemek saatleri nasıl belirlenmeli? Hangi saatte ne yemeli? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 25.07.2021 13:29
Yemek için doğru zaman ne olmalı? Günün hangi saatinde hangi besinler tüketilmeli? Sağlıklı beslenme için ne yapmalı? Kilo almamak için nasıl beslenmeli? A Haber muhabiri Esra Keskin, detayları aktardı. Beslenme ve diyet uzmanı Esra Şahin, önemli uyarılarda bulundu.

Düzensiz yemek saatleri, tansiyondan kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Peki yemek için doğru zaman ne olmalı ve günün hangi saatinde hangi besinler tüketilmeli? A Haber muhabiri Esra Keskin, detayları aktardı. Beslenme ve diyet uzmanı Esra Şahin, önemli uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Protein kaynaklarının olduğu sebzenin olduğu tahıl grubunun olduğu en güzel öğünümüzdür ve güne kahvaltı ile başlamak bizim için çok çok önemlidir.

HANGİ SAATTE NE YEMELİ?

Kırmızı et sindirimi çok zor bir et grubudur. Öğlenleri metabolizma daha hızlıdır kırmızı et tüketelim, beyaz eti akşamları tüketelim. Akşamları da zeytinyağlı yani ısıya maruz kalmış zeytinyağlı ile pişmiş sebzeleri tercih edin.

Meyveler özellikle tam da yaz ayında şeker hastalığınız yoksa saat 4'ten önce yani ara öğünlerde olabildiğince şekerli meyveleri tüketebilirsiniz. Akşamları da olabildiğince şeker oranı düşük örneğin kiraz, yeşil erik bunları da akşamları tüketmelerini tavsiye ediyorum.

Akşamları siyah çay yapıp yanına bademler, fındıklar, fıstıklar ekliyorlar ve ülkemizde kilo alımı artıyor. Siyah çayı gün içerisinde tüketin akşamları bitki çayları tüketin. Rezene, papatya, yasemin bunu da bir kenara yazın.

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