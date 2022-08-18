Sağlıkçıların beyaz reform sevinci! Doktorlar ve tıp öğrencilerden sağlık alanındaki reformlara destek

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" tıp fakültesinde okuyan öğrencileri ve hastanelerde çalışan hekimleri tarafından olumlu karşılandı. Tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler, Türkiye'nin sağlık alanında büyük reformlar gerçekleştirdiğini, Sağlık Bakanlığı'nın son yönetmeliğinin kendilerine büyük destek olduğunu söyledi.

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