18 Ekim 2025, Cumartesi
Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem! 1 Haziran 2026'dan itibaren zorunlu olacak
Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarının kıyafetlerini standart hale getirdi. Güncellenen kılavuza göre; hemşireler lacivert, ebeler mürdüm, ameliyathane personeli ise yeşil renk giyecek. Kıyafetler sağlık çalışanlarına 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz sağlanacak. İşte detaylar…