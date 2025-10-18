Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem! 1 Haziran 2026’dan itibaren zorunlu olacak

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarının kıyafetlerini standart hale getirdi. Güncellenen kılavuza göre; hemşireler lacivert, ebeler mürdüm, ameliyathane personeli ise yeşil renk giyecek. Kıyafetler sağlık çalışanlarına 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz sağlanacak. İşte detaylar…

