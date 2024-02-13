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Sağlık Bakanlığına 35 bin atama! Bakan Fahrettin Koca detaylar duyurdu: Mülakat olacak mı? Branş dağılımı nasıl?

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Giriş: 13.02.2024 12:55
Güncelleme:13.02.2024 12:55
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni personel atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak." ifadelerini kullandı. Bakan Koca atama ile ilgili detaylarla ilgili yaptığı açıklamada kılavuzun bu hafta ÖSYM'ye gönderileceğini açıklarken; "Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar." dedi.
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