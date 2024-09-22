23 Eylül 2024, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Memişoğlu organ naklinde Türkiye'nin başarısını duyurdu: Dünyada en iyi 5 ülkeden biri
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Kongresi'ne katıldı. Burada organ naklinde Türkiye'nin başarılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Memişoğlu, ''Türkiye bugün 76 böbrek nakil merkezi, 52 karaciğer nakil merkezi, 15 kalp nakil merkezi, 2 akciğer nakil merkeziyle ve etik kurullar kontrolünde 2020 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin bir yıllık yaşam sürelerinin yüzde 95 civarında olduğu, esasında organ naklini dünyada ilk en iyi yapan 5 ülkesinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.