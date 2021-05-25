25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sağlık Bakanı Koca 81 ilin güncel vaka risk haritasını paylaştı! İstanbul İzmir ve Ankara'da son durum nasıl?

Sağlık Bakanı Koca 81 ilin güncel vaka risk haritasını paylaştı! İstanbul İzmir ve Ankara'da son durum nasıl?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2021 20:34
Güncelleme:25.05.2021 20:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de ise 75,75 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de ise 75,75 oldu.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu.

Son bir haftada en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
81 ilin güncel vaka risk haritası açıklandı! İstanbul'da düşüş...
81 ilin güncel vaka risk haritası açıklandı! İstanbul'da düşüş...
4 ayda rekor ziyaretçi!
4 ayda rekor ziyaretçi!
Beylikdüzü Su ürünleri Hali'nde korkutan yangın!
Beylikdüzü Su ürünleri Hali'nde korkutan yangın!
Son mesajı 1715 metreden attı! 20 gündür haber alınamıyor
Son mesajı 1715 metreden attı! 20 gündür haber alınamıyor
Cani evlat cinayetinde yeni gelişme
Cani evlat cinayetinde yeni gelişme
Dünya yarın geceye kilitlendi! Böyle görünecek
Dünya yarın geceye kilitlendi! Böyle görünecek
Ünlülerin hocası Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme!
"Ünlülerin hocası" Memişoğlu cinayetinde flaş gelişme!
Çoruh Nehri'ne dökülen Oltu Çayı kurudu
Çoruh Nehri'ne dökülen Oltu Çayı kurudu
Daha önce böyle bir vaka görülmedi!
Daha önce böyle bir vaka görülmedi!
Görüntüler dehşete düşürmüştü! O kadın konuştu
Görüntüler dehşete düşürmüştü! O kadın konuştu
Bayrampaşa Hali'nde yangın!
Bayrampaşa Hali'nde yangın!
Gelincik herkesi şaşırttı! Kendisinden büyük tavşanı böyle avladı
Gelincik herkesi şaşırttı! Kendisinden büyük tavşanı böyle avladı
Daha Fazla Video Göster