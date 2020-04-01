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01.04.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Cemil Taşçıoğlu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele eden Cemil Taşçıoğlu'nun hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca, "Sayın hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı. Görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bütün camiamıza sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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