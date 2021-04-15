Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Aşıya neden şüpheyle yaklaşılıyor? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıların çöpe gittiği iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca, “Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Aşının israfı söz konusu değildir” dedi. Türkiye genelinde yapılan aşı anketinden ise ilginç sonuçlar çıktı. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt'un yaptığı aşı anketine göre toplumun yüzde 10'u aşı karşıtı, yüzde 20'si de aşıya şüpheci yaklaşıyor. Peki aşıya neden şüpheyle yaklaşılıyor? Bozkurt, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. "Aşı bu işin önemli çıkış yolu" ifadelerini kullanan Bozkurt, "Dezenformasyon aşıya karşı kaygıyı artırıyor" dedi.

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