Sağanak yağış nedeniyle İzmir'de evler sular altında kaldı

Son dakika haberleri... İzmir'de etkili olan sağanak, bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.