13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sağanak yağış nedeniyle İzmir'de evler sular altında kaldı

Sağanak yağış nedeniyle İzmir'de evler sular altında kaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2021 02:31
Güncelleme:13.01.2021 02:31
Son dakika haberleri... İzmir'de etkili olan sağanak, bazı ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
Sağanak yağış nedeniyle İzmir'de evler sular altında kaldı
Sağanak yağış nedeniyle İzmir'de evler sular altında kaldı
İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu
İstanbul’da beklenen yağış başladı
İstanbul’da beklenen yağış başladı
Gören telefona sarıldı! Bir ton...
Gören telefona sarıldı! Bir ton...
Kilosu 350 TL! Çıkar çıkar bitmiyor
Kilosu 350 TL! Çıkar çıkar bitmiyor
Dehşeti yaşattı! Arkasından gizlice yaklaşıp...
Dehşeti yaşattı! Arkasından gizlice yaklaşıp...
Başkan Erdoğan amatör futbolcuların sorunları dinledi!
Başkan Erdoğan amatör futbolcuların sorunları dinledi!
Banklar buz tuttu
Banklar buz tuttu
Alım için son fırsat...
"Alım için son fırsat..."
Tehlikeli oyun! Kaydırağa çevirdiler
Tehlikeli oyun! Kaydırağa çevirdiler
Eren operasyonu başlatıldı
Eren operasyonu başlatıldı
Daha Fazla Video Göster