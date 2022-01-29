29 Ocak 2022, Cumartesi
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisi dehşet gecesini anlattı: Saat 00.30 sıralarında...
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, dehşet gecesinde yaşananları anlattı. Gece 00.30’da vurulduğu saldırı haberini aldığını ifade eden abi Mahmutyazıcıoğlu, “Ben vefat ettiğini aklıma bile getirmedim” dedi. Yargı sürecini yakından takip edeceklerini belirten Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Emniyet güçleri takdire şayan, hızlı şekilde bu konuyu çözdüler” dedi.