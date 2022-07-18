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Sadece geceleri harekete geçiyor: Bahçesine dadanan domuzlardan böyle kurtuldu

İHA
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Giriş: 18.07.2022 10:09
Ordu’da bir fındık üreticisi, senelerdir bahçesine giren ve mahsulüne zarar veren domuzlardan bezince zekasını kullanarak bir formül üretti. Üretici, fındık bahçesine yerleştirdiği hemen hemen  50 adet led lamba, alarm sistemi, çakar lambalar sayesinde fındık bahçesinde dadanan domuzlardan kurtuldu.
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