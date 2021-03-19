Sabunlarda kimyasal tehlikesi! Hangi sabunu kullanmalıyız?

Koronavirüs nedeniyle el yıkamak hayatımızda daha da önemli hale geldi. Bir günde bazen defalarca elimizi yıkayarak sabun kullanıyoruz. Ama o sabunların bir çoğunda kimyasal maddeler var. Peki en doğal ve en sağlıklı sabunu nasıl seçeceğiz? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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