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Rusya'daki hasta Türk vatandaşı yurda getirildi |Video

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28.04.2020
Rusya'da bir hastanede tedavi gören 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu ameliyat edilmedi. Türk genci tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için talepte bulundu. Talebine yanıt veren Sağlık Bakanlığı o genci ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi.

Türkiye, yurt dışında olan vatandaşlar için bir kez daha harekete geçti. Rusya'daki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından, 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu Moskova'da aniden rahatsızlandı.

3 defa akciğer sönmesi geçirdi, ameliyat olması gerekiyordu. Ancak, Rusya'da ameliyat edilmedi.
Türk genci tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için talepte bulundu. Sağlık Bakanlığı, devreye girdi ve ambulans uçak gönderdi.

Ekipler 24 yaşındaki Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Türk genci taşıyan ambulans uçak saat 22'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Rusya'da tıp eğitimi alan Seyithanoğlu, Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti..

24 yaşındaki Türk öğrenci tedavisi için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne götürüldü.

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