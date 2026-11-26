Bakan Şimşek fon sürecinde yeni tedbirleri açıkladı! Manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında fon piyasalarına yönelik alınan tedbirleri ve yeni düzenlemeleri açıkladı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle SPK'nın sorunlu fonlara müdahale yetkisinin güçlendirileceğini belirten Şimşek, manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacağını ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların artırılacağını bildirdi. SPK'nın fonlarda manipülasyona ilişkin incelemelerini kasım ayı sonunda tamamlamasının beklendiğini ifade eden Şimşek, 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, 591 kişiye işlem yasağı getirildiğini ve 319 kişinin işlem lisansının iptal edildiğini açıkladı. Reel sektöre yönelik 35 milyar TL kefalet limitli Kredi Garanti Fonu paketinin de devreye alınacağını belirten Şimşek, fon sorununun sistemik risk oluşturmadığını ve piyasalardaki değer kayıplarının tamamının fon süreciyle açıklanamayacağını vurguladı.