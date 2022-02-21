Rusya - Ukrayna geriliminin sembolü oldu! 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska A Haber'e konuştu: Düşman gelirse...

Ukrayna - Rusya sınırında gerilim tırmanırken Ukrayna askerlerinin sivillere silahlı eğitim verdiği görüntüler dünya basınında gündem olmuştu. 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska ise şimdiden olası bir savaşın sembolü olmuş durumda. Yaşına rağmen silahlı eğitime katılan Valentyna A Haber'e konuştu ve eğitime neden katıldığını anlattı.

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