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Rusya - Ukrayna geriliminin sembolü oldu! 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska A Haber'e konuştu: Düşman gelirse...

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 11:36
Ukrayna - Rusya sınırında gerilim tırmanırken Ukrayna askerlerinin sivillere silahlı eğitim verdiği görüntüler dünya basınında gündem olmuştu. 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska ise şimdiden olası bir savaşın sembolü olmuş durumda. Yaşına rağmen silahlı eğitime katılan Valentyna A Haber'e konuştu ve eğitime neden katıldığını anlattı.
A Habere konuştu: Düşman gelirse... A HABER'E KONUŞTU: DÜŞMAN GELİRSE...

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A Haber’e konuştu: Düşman gelirse...
A Haber'e konuştu: Düşman gelirse...
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