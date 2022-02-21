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Rusya - Ukrayna geriliminin sembolü oldu! 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska A Haber'e konuştu: Düşman gelirse...

Ukrayna - Rusya sınırında gerilim tırmanırken Ukrayna askerlerinin sivillere silahlı eğitim verdiği görüntüler dünya basınında gündem olmuştu. 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska ise şimdiden olası bir savaşın sembolü olmuş durumda. Yaşına rağmen silahlı eğitime katılan Valentyna A Haber'e konuştu ve eğitime neden katıldığını anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.02.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 11:37
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Rusya - Ukrayna geriliminin sembolü oldu! 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska A Haber’e konuştu: Düşman gelirse...

Ukrayna - Rusya sınır hattında gerilim tırmanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya - Ukrayna geriliminin sembolü oldu! 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska A Haber’e konuştu: Düşman gelirse...

Ukrayna ordusu olası bir savaşa karşı sivillere silahlı eğitim veriyor.

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Rusya - Ukrayna geriliminin sembolü oldu! 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska A Haber’e konuştu: Düşman gelirse...

Genç yaşlı demeden 120 bin kişi tatbiktalara katılıyor.

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Rusya - Ukrayna geriliminin sembolü oldu! 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska A Haber’e konuştu: Düşman gelirse...

Sivil halkın silahlandırıldığı tatbikat görüntüleri ise gündemde yerini almaya devam ediyor.

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Rusya - Ukrayna geriliminin sembolü oldu! 76 yaşında silah eğitimi alan Valentyna Konstantynovska A Haber’e konuştu: Düşman gelirse...

Silahlı eğitime katılan 76 yaşındaki "Valentyna Konstantynovska" ise yaşı dolayısıyla hem medyada hem de tatbikatlarda en çok konuşulan isim oldu.