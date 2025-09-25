25 Eylül 2025, Perşembe

Rus yüzücünün Boğaz’daki sır kaybı! İşte kayıp yüzücünün yeni görüntüsü

Giriş: 25.09.2025 11:59
Rus yüzücü İstanbul'da kıtalar arası yüzme yarışında kaybolmuş akıbeti gizemini koruyordu. "Ne oldu?" sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Ama son görüntüleri çıktı ortaya. İhtimallere de yenileri eklendi. Görüntülere arkadaşımız Özlem Aktay ulaştı.
