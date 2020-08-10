10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rus turistler Antalya'da

Rus turistler Antalya'da

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2020 10:11
Koronavirüs pandemisi sürecindeki uçuş yasağının sona ermesinin ardından Rusya'dan turizmin başkenti Antalya'ya uçan ilk uçakla 519 yolcu geldi. Koronavirüs nedeniyle mart ayından itibaren tüm uçuşların durduğu FraportTAV Antalya Havalimanı'nda 1 Temmuz'da başlayan yurt dışı uçuşlar artarak devam ediyor. Yeni normalleşmeyle birlikte Rusya Federasyonu, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibariyle de Antalya, Dalaman ve Bodrum'a uçuşlarını başlattı. Uçuş yasağının kaldırılmasının ardından 519 yolcusuyla Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Rossiya havayoluna ait uçak, saat 03.23'te FraportTAV Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Pandemi sonrasında Antalya'ya gelen ilk Rus turist kafilesi, termal kameralarda vücut ısısı ölçümlerinin ardından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Valizlerini alan Rus turistler maskelerini takmış bir şekilde kalacakları turizm tesislerine doğru yola çıktı.

"KORONAVİRÜSTEN DOLAYI ÇOK BUNALDIK"

Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen Noil Khasbulin (29), "Koronavirüsten dolayı çok bunaldık. Artık dinlenmek istiyoruz. Bu anı çok bekliyorduk" dedi.

"MERHABA ANTALYA"

Rus turist Tatyana Gridnova (31), "Koronavirüsten dolayı hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anda tatil yapmak istiyorum. Her şey tanrının elinde" diye
konuştu.

Türkçe bildiğini de belirten Gridnova, Türkçe olarak, "Merhaba Antalya. Çok balık, çok deniz. Seni seviyorum" dedi.

"TATİL YAPMAK İSTİYORUZ"

Yolcular arasında yer alan Anton Krolovdrovski (29) de, "Koronavirüsten dolayı tabii ki endişeleniyoruz. Sadece tatil yapmak istiyoruz" dedi. Yanındaki arkadaşı Valeia Sinsivo (28) ise aynı duyguları paylaştıklarını ifade etti.
Rus turistler Antalya'da
Rus turistler Antalya'da
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Yüksekova şehitleri için tören
Yüksekova şehitleri için tören
Zırhlı polis aracı devrildi: 2 şehit
Zırhlı polis aracı devrildi: 2 şehit
5 yıl önce keşfedildi! Yüz binlerin uğrak noktası
5 yıl önce keşfedildi! Yüz binlerin uğrak noktası
İstanbulluları korkutan kare!
İstanbulluları korkutan kare!
Otobüste maske çene altına inince ortalık karıştı
Otobüste maske çene altına inince ortalık karıştı
Plajlarda maske denetimi! Güvenlik güçleri tek tek uyardı
Plajlarda maske denetimi! Güvenlik güçleri tek tek uyardı
İstanbullu isyan etti! Değnekçi kameraya böyle yakalandı
İstanbullu isyan etti! Değnekçi kameraya böyle yakalandı
İş yerinde patlama! Dehşet anları kamerada
İş yerinde patlama! Dehşet anları kamerada
Doğalgaz patlamasından ilk görüntüler
Doğalgaz patlamasından ilk görüntüler
'Neden masama bakıyorsun' kavgası
'Neden masama bakıyorsun' kavgası
Daha Fazla Video Göster