12 Ekim 2025, Pazar
Rojin'in şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edildi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş geçen yıl kaybolmuş 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor tamamlandı. Peki, raporda neler var? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.