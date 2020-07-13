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Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!

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Giriş: 13.07.2020 19:24
Güncelleme:13.07.2020 19:24
Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Rize'de meydana gelen sağanak yağış sonrası Ağaran Şelalesi taştı. Bölgedeki yollar ve sel nedeniyle çökme tehlikesi yaşayan köprü ulaşıma kapatıldı.

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak, Rize'de yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Ağaran Şelalesi'ni de etkiledi.

Ağaran Şelalesi, bölgede bu sabah başlayan ve zaman zaman şiddeti artan yağış nedeniyle taştı.

İKİZDERE TAŞTI, ERZURUM YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Rize'nin İkizdere ilçesinde de İkizdere Deresi taştı. Derenin getirdiği taş ve kaya parçalarının taşındığı Rize-Erzurum kara yolunda hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Yağış sebebiyle bölgedeki tarım arazilerinde de hasar meydana gelirken bazı dükkanlarda ise küçük çaplı su baskını oluştu.

Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürdürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerine kadar devam eden aşırı yağışlar sonucu Rize-Erzurum kara yolunun, Kalkandere yol ayrımından itibaren ulaşıma kapandığı belirtilerek, yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için Karayolları ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

MAHSUR KALAN KÖPEK AKUT EKİPLERİNCE KURTARILDI

Fındıklı ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde, şiddetli yağışın ardından bir köpeğin yükselen deredeki taş üzerinde mahsur kaldığını gören köylüler, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bilgi verdi.

AFAD ekipleri, bölgeye yakın bulunan AKUT ekiplerinden köpeğin kurtarılması için destek istedi.

AKUT Rize Ekibi, söz konusu alanda ip gererek köpeğin dereden çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda köpek, bulunduğu yerden alındı.

AKUT Rize Ekibi Koordinatörü Güçlü Uzunalioğlu, AFAD ekipleri ile koordineli çalışma sonucu köpeği dereden çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Uzunalioğlu, köpeğin korkmuş olduğunu ancak bir yarası bulunmadığını belirtti.

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