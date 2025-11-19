19 Kasım 2025, Çarşamba

Rize'de 2 kardeş atık malzemeden manzaralı ağaç ev yaptılar

Rize'de 2 kardeş atık malzemeden manzaralı ağaç ev yaptılar

Giriş: 19.11.2025 13:27
Rize’de yaşayan Barış (49) ile kardeşi Mehmet Benli (44), çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için eski evlerinden kalan ahşap ve atık malzemeleri, geri dönüştürüp bahçelerine ağaç ev inşa etti. Benli kardeşlerin el emeğiyle yaptığı ahşap ev, aile bireylerinin boş vakitlerinde çay içip sohbet ederek, manzaranın keyfini çıkardığı bir mekan haline geldi.
