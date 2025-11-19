Rize’de 2 kardeş atık malzemeden manzaralı ağaç ev yaptılar

Rize’de yaşayan Barış (49) ile kardeşi Mehmet Benli (44), çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için eski evlerinden kalan ahşap ve atık malzemeleri, geri dönüştürüp bahçelerine ağaç ev inşa etti. Benli kardeşlerin el emeğiyle yaptığı ahşap ev, aile bireylerinin boş vakitlerinde çay içip sohbet ederek, manzaranın keyfini çıkardığı bir mekan haline geldi.

