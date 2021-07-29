Rize ve Artvin'de sel felaketinin yaraları sarılıyor

Artvin Murgul'daki selde kaybolan Serdar Yiğit'ten 6 gün sonra acı haber geldi. Yiğit'in cansız bedenine Murgul Deresi'nde ulaşıldı. Rize'de 14 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiye ise hala ulaşılamadı. Bölgedeki son durumu A Haber Muhabiri Selman Kutlu aktardı.

Rize'de yoğun yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama faaliyetleri sürüyor. A

Haber muhabiri Selman Kutlu Rize ve Artvin'deki son durumu şu ifadelerle aktardı:

HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

''Bölgede hava şartları normale döndü. 16 günün ardından yağışlar sona erdi ve güneş göründü. Arhavi ve Güneysu ilçelerinde çalışmalarda sona gelindi. Vatandaşlar yavaş yavaş normal hayatına dönmeye başladı. Bölgede ilk günden bu yana 2656 personel, 786 araçla çalışma yapıldı.

Arhavi dün itibariyle %98 itibariyle temizleme çalışmalarında sona gelindi. Bölgede bulunan Kızılay olay başından bu yana sıcak yemek dağıtımı yaparken dün akşam da kumanya dağıtımı yaptı. Kayıp vatandaşlarımızdan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu ve Muradiye'ye kaybolan vatandaşların arama çalışmalarına sel uyarısı sebebiyle 2 gün ara verilmişti. Bugün devam edilmesi bekleniyor.''