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Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.08.2024 12:41
Bir döneme damgasını vuran ünlü spiker Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı. Şu an yoğun bakımda tedavi altında olan Muhtar'ın durumu ciddiyetini koruyor.
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