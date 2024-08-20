Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı

Bir döneme damgasını vuran ünlü spiker Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı. Şu an yoğun bakımda tedavi altında olan Muhtar'ın durumu ciddiyetini koruyor.

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