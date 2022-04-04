04 Nisan 2022, Pazartesi
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Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar... Boşnak mutfağından hurmisa tatlısı! Hurmisa tatlısı nasıl yapılır?
Ramazan ayı geldi sofralar bereketlendi. İftar sofraları büyük bir özenle hazırlanıyor. Sofralarda tatlılarda unutulmuyor. Peki hurmisa tatlısı nasıl yapılır? Emine Haldızoğlu anlattı. İşte evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz Boşnak mutfağından hurmisa tarifi...