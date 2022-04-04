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Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar... Boşnak mutfağından hurmisa tatlısı! Hurmisa tatlısı nasıl yapılır?

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Giriş: 04.04.2022 12:17
Ramazan ayı geldi sofralar bereketlendi. İftar sofraları büyük bir özenle hazırlanıyor. Sofralarda tatlılarda unutulmuyor. Peki hurmisa tatlısı nasıl yapılır? Emine Haldızoğlu anlattı. İşte evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz Boşnak mutfağından hurmisa tarifi...
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