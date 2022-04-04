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Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar... Boşnak mutfağından hurmisa tatlısı! Hurmisa tatlısı nasıl yapılır?

Ramazan ayı geldi sofralar bereketlendi. İftar sofraları büyük bir özenle hazırlanıyor. Sofralarda tatlılarda unutulmuyor. Peki hurmisa tatlısı nasıl yapılır? Emine Haldızoğlu anlattı. İşte evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz Boşnak mutfağından hurmisa tarifi...

A Haber
Giriş Tarihi: 04.04.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 12:17
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Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar... Boşnak mutfağından hurmisa tatlısı! Hurmisa tatlısı nasıl yapılır?

On bir ayın sultanı Ramazan'a kavuştuk. Şüphesiz ki her evde iftar sofrasına hazırlık heyecanı yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar... Boşnak mutfağından hurmisa tatlısı! Hurmisa tatlısı nasıl yapılır?

Bir tarafta yemekler yapılırken bir yandan da tabii ki yanında olmazsa olmaz tatlılar yapılıyor.

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Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar... Boşnak mutfağından hurmisa tatlısı! Hurmisa tatlısı nasıl yapılır?

Peki Hurmisa tatlısı nasıl yapılır? Emine Haldızoğlu Boşnak mutfağından günümüze kadar uzanan hurmisa tatlısının tarifini anlattı.

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Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar... Boşnak mutfağından hurmisa tatlısı! Hurmisa tatlısı nasıl yapılır?

İŞTE 10 KİŞİLİK HURMİSA TATLISI TARİFİ

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Ramazan sofralarının olmazsa olmazı tatlılar... Boşnak mutfağından hurmisa tatlısı! Hurmisa tatlısı nasıl yapılır?

Şerbeti için gerekli malzemeler: 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı su, 1 dilim limon.