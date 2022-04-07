Ramazan pidesi nasıl yapılır? Hem sağlıklı hem doyurucu… İşte ekşi mayalı Ramazan pidesi tarifi | Video İzle

Ramazan denilince ilk akla gelen yiyeceklerin başında "Ramazan pidesi" geliyor. Hem sağlıklı hem de doyurucu Ramazan pidesi evde nasıl yapılır? A Haber ekibi mutfağa girdi ve ustasından püf noktalarını öğrendi.

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