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Rabia Birsen Göğercin kazandığı ödülle bakın ne yapacak? Türkiye onu konuşuyor

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Giriş: 12.09.2023 09:28
Atv'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gece yaşandı. 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu doğru cevaplayıp büyük ödülün sahibi oldu. Rabia, kazandığı para ödülüyle ne yapacağı ise merak konusu oldu.
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