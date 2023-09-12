Rabia Birsen Göğercin kazandığı ödülle bakın ne yapacak? Türkiye onu konuşuyor

Atv'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gece yaşandı. 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu doğru cevaplayıp büyük ödülün sahibi oldu. Rabia, kazandığı para ödülüyle ne yapacağı ise merak konusu oldu.