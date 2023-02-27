27 Şubat 2023, Pazartesi
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 12. yıl dönümü
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 12. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor. Hem "hoca" hem "mücahit" hem de makine mühendisiydi. Gençliğinden itibaren Milli Görüş'ün lideriydi. 28 Şubat darbesinin tam 14 yıl sonrası aramızdan ayrılmıştı. İşte Erbakan Hoca'nın hayat hikayesi...