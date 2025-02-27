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Prof. Dr. Necmettin Erbakan anısına! Erbakan Hoca’nın siyasi kariyeri

Prof. Dr. Necmettin Erbakan anısına! Erbakan Hoca’nın siyasi kariyeri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 09:25
Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 14. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor. Hem "hoca" hem "mücahit" hem de makine mühendisiydi. Gençliğinden itibaren Milli Görüş'ün lideriydi. 28 Şubat darbesinin tam 14 yıl sonrası aramızdan ayrılmıştı. Erbakan Hoca'nın hayat hikayesini A Haber ekranlara getirdi.
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan anısına! Erbakan Hoca’nın siyasi kariyeri
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