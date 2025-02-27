27 Şubat 2025, Perşembe
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan anısına! Erbakan Hoca’nın siyasi kariyeri
Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 14. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor. Hem "hoca" hem "mücahit" hem de makine mühendisiydi. Gençliğinden itibaren Milli Görüş'ün lideriydi. 28 Şubat darbesinin tam 14 yıl sonrası aramızdan ayrılmıştı. Erbakan Hoca'nın hayat hikayesini A Haber ekranlara getirdi.